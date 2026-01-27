Haberler

Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Güncelleme:
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki volatilite ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. Benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 11 kuruşluk zamla birlikte, büyükşehirlerde litre fiyatları 55 TL barajının üzerine çıktı.

  • 27 Ocak Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
  • İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 55.21 TL oldu.
  • Ankara'da benzin litre fiyatı 56.11 TL, İzmir'de ise 56.39 TL olarak belirlendi.

Enerji piyasalarındaki belirsizlik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol arzındaki dalgalanmaların yanı sıra yurt içinde döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki güncellemeler, sürücülerin bütçesini zorluyor. 27 Ocak Salı günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni benzin zammıyla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel rakamlar yeniden şekillendi.

BENZİN FİYATLARINDA "PSİKOLOJİK EŞİK" GEÇİLDİ

Ocak ayının son haftasına girerken benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 11 kuruşluk artış, istasyonlardaki tabelalara yansıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 55.21 TL'ye ulaştı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bu sabah itibarıyla bir değişim gözlenmezken, maliyetler yüksek seyrini koruyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.21 TL

Motorin litre fiyatı: 57.36 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 58.44 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.71 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

