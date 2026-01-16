Haberler

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oldu

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB, piyasa katılımcılarının 2023 yılı sonu TÜFE beklentisinin yüzde 23,23 olduğunu duyurdu. Ayrıca, faiz oranı ve döviz kuru beklentileri de belirgin değişiklikler gösterdi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin yüzde 23,23 olduğunu açıkladı.

TCMB, Ocak 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. 2027 yılı büyüme beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı