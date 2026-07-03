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3 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

3 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcılar ve piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve ons gümüş fiyatında yaşanan değişimler, iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün gram gümüş ne kadar oldu?

Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, 3 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 3 Temmuz 2026 saat 09.35 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Son verilere göre gram gümüş 93,8509 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram gümüşte alış fiyatı 93,7004 TL, satış fiyatı ise 93,7907 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise %2,43 (+2,17 TL) seviyesinde gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 3 Temmuz 2026 itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, gram gümüş fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Gün içerisinde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle yatırımcılar gram gümüşün anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ederken, piyasaların yönüne ilişkin gelişmeler de izlenmeye devam ediyor. Gram gümüşteki güncel yükseliş, değerli metallere olan yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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