Haberler

Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam: Benzin 70 TL Sınırına Dayandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kuru hareketliliği nedeniyle benzine gece yarısı 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. Büyükşehirlerde litre fiyatı 70 TL sınırına dayandı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı büyükşehirlerde 70 TL sınırına dayandı. Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki tedarik endişeleri ve döviz kurlarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 67.00 TL, motorin 74.28 TL, LPG 31.19 TL olurken; Ankara'da benzin 67.97 TL, motorin 75.40 TL, LPG 31.19 TL seviyesinde. İzmir'de ise benzin 68.25 TL, motorin 75.67 TL, LPG 30.99 TL'den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi

Avrupa'dan Rusya'ya ağır darbe! Son 4 yılın en büyüğü
Çorlu'da patlamadan son anda kaçış

Saniyeler içinde facia yaşandı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"