Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam: Benzin 70 TL Sınırına Dayandı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı büyükşehirlerde 70 TL sınırına dayandı. Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki tedarik endişeleri ve döviz kurlarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 67.00 TL, motorin 74.28 TL, LPG 31.19 TL olurken; Ankara'da benzin 67.97 TL, motorin 75.40 TL, LPG 31.19 TL seviyesinde. İzmir'de ise benzin 68.25 TL, motorin 75.67 TL, LPG 30.99 TL'den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi