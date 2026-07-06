6 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilerken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi güncel gümüş fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağı gram gümüş fiyatlarındaki son değişimlere çevrildi. Güncel verilere göre gram gümüş 93,0454 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 92,8040 TL, satış fiyatı ise 92,8943 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüşte günlük değişim %0,88 düşüş (-0,98 TL) seviyesinde gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüşteki fiyat hareketleri ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç piyasada gram gümüş fiyatları gün içerisinde anlık olarak değişirken, yatırımcılar alış ve satış rakamlarını yakından izlemeyi sürdürüyor.

6 Temmuz 2026 saat 10.10 itibarıyla gram gümüşte sınırlı bir geri çekilme yaşanırken, piyasalarda gün içerisindeki fiyat hareketliliğinin küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarına bağlı olarak devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar, güncel fiyatları ve piyasa verilerini anbean takip etmeyi sürdürüyor.