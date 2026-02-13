Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

Haberler

Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 23,23'ten 24,11'e çıktığını açıkladı.

TCMB, Şubat 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 oldu. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500

