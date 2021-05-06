DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HABERLERİ

Dışişleri Bakanlığı - Bugün

Bu yazının da başlığını oluşturan "Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?" sorusunu medya ve devlet kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilgili somut bilgilere sahip olmadan yanıtlayabilmek kolay değil. Öncelikle "kamu diplomasisi" (diplomatie publique) teriminin ilk kez 1965 yılında Boston Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu dekanı, eski diplomat Edmund Gullion tarafından kullanıldığını belirtmek gerek. Ardından bu terim, ABD Enformasyon Ajansı (USIA) tarafından kendi misyonunu tanımlamak için benimsendi ve kısaca "Amerikan dış politikasını yabancı halklara doğrudan kendi dillerinde ya da Amerikan üniversitelerinden mezun olmuş seçkinler aracılığıyla anlatmak" şeklinde tanımlandı. Kamu diplomasisinin klasik diplomasiden farkı, devletleri değil doğrudan halkları hedef alıyor olmasıdır ki aslında bunu bir nevi eski dönemlerin propaganda faaliyetleri bağlamında değerlendirmek de mümkündür.??????? Sciences Po Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ve Araştırma Merkezi (CERI) direktörü Christian Lequesne'in "Kamu Diplomasisi: Yeni bir konu mu?" [1] başlıklı çalışmasına göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bu terimi ilk kez 2010 yılında Arap Baharı vesilesiyle kullandığı görülüyor.