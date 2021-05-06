DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HABERLERİ

Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır'ın istişarelerin ilk turunun sonuçlarını değerlendireceğini ve müteakip adımları kararlaştıracağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır'ın istişarelerin ilk turunun sonuçlarını değerlendireceğini ve müteakip adımları kararlaştıracağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Türkiye, uluslararası toplumu İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine yönelik tepki vermeye çağırdı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi genişletme çabalarına karşı uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir"...
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Karabağ'daki sürecin siyasallaştırılmaması" uyarısı
Bu meselenin çözüm sürecinin siyasallaştırılmaya çalışıldığına işaret eden Lavrov, şunları kaydetti: "Sürecin şimdi siyasallaştırılmaması gerekiyor. Süreç, yeterince zor ilerliyor. Çünkü bölgenin bağlantı yolları, bölgesel ilişkiler, temas hattı, sınırların belirlenmesi ile ilgili sorunlar çözülüyor. Bunlar, bölgenin nefes alması ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için çözülmesi gereken sorunlardır." Lavrov, Erivan'da protesto edildi Öte yandan Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Lavrov'un Erivan'a ziyaretini protesto etmek için bazı gruplar Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önünde ve şehrin diğer yerlerinde gösteri düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?
Bu yazının da başlığını oluşturan "Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?" sorusunu medya ve devlet kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilgili somut bilgilere sahip olmadan yanıtlayabilmek kolay değil. Öncelikle "kamu diplomasisi" (diplomatie publique) teriminin ilk kez 1965 yılında Boston Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu dekanı, eski diplomat Edmund Gullion tarafından kullanıldığını belirtmek gerek. Ardından bu terim, ABD Enformasyon Ajansı (USIA) tarafından kendi misyonunu tanımlamak için benimsendi ve kısaca "Amerikan dış politikasını yabancı halklara doğrudan kendi dillerinde ya da Amerikan üniversitelerinden mezun olmuş seçkinler aracılığıyla anlatmak" şeklinde tanımlandı. Kamu diplomasisinin klasik diplomasiden farkı, devletleri değil doğrudan halkları hedef alıyor olmasıdır ki aslında bunu bir nevi eski dönemlerin propaganda faaliyetleri bağlamında değerlendirmek de mümkündür.??????? Sciences Po Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ve Araştırma Merkezi (CERI) direktörü Christian Lequesne'in "Kamu Diplomasisi: Yeni bir konu mu?" [1] başlıklı çalışmasına göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bu terimi ilk kez 2010 yılında Arap Baharı vesilesiyle kullandığı görülüyor.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Türkiye, Letonya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Letonya parlamentosunun 1915 olayları konusunda aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Dışişleri Bakanlığından Letonya'ya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Iraklı Orta Doğu uzmanı Hekim, Tahran ve Riyad'ın kısa vadede anlaşmaya varacağı görüşünde Açıklaması
İran, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde mesaj beklerken açıklama Veliaht Prens'ten geldi Hekim, iki ülke arasındaki "gizli görüşmelere" ilişkin ise şunları kaydetti: "İran görüşmelerin önce alt düzeyde olmasını önerdi ancak Suudi Arabistan bunu kabul etmedi ve üst düzeyde olmasını istedi.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Genç kemancı Selin Samsar, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek
Uluslararası Vladimir Spivakov Sanat Vakfı Türkiye Temsilcisi Amine Aygistova, AA muhabirine, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı, Moskova Belediyesi, Uluslararası Vladimir Spivakov Sanat Vakfı iş birliğiyle Moskova'da düzenlenecek 18.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
AB Komiseri Johansson Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Japonya'dan Kovid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan NHK'nin haberine göre Japonya, Hindistan'a solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar dahil çeşitli sağlık ekipmanları gönderecek.
Dışişleri Bakanlığı - Bugün
Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu
Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti.
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Afganistan-Pakistan sınırında pusu: 4 Pakistan askeri öldü
Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınırında yer alan Belucistan eyaletine bağlı Zhob bölgesinde Afgan militanlar tarafından Pakistan askerlerinin pusuya düşürüldüğü ifade edildi. Pusuda 4 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin ise yaraladığı aktarıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Afganistan'dan militanlara karşı harekete geçmesini istedi.
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Türkiye-Mısır ilişkileri: İki ülke heyetleri Kahire'de hangi konuları görüşüyor?
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Türk ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler Kahire'de başladı
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlık ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı - Dün
- Rusya, Filistin'in diplomat ve kolluk kuvvetlerinin yetiştirilmesine yardım edecek
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Özbekistan, Atina'daki Başkonsolosluğunu kapattı
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yusuf Kabilconov, Özbekistan'ın Atina'daki Başkonsolosluğunun kapatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı - Dün
Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
Mısır Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Mayıs'ta Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişarelerde bulunulacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı Toplantısı için başkent Londra'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Son dakika haberi... "Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Mısır ziyareti 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek."
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Mısır ziyareti 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
'Karşılıklı yaptırımların Rusya ve Batılı ülkelerin ekonomisine zararı yüz milyarlarca dolar"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, karşılıklı yaptırımların Rusya ve Batı ülkelerine verdiği toplam zararın yüz milyarlarca dolar olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Son dakika haberleri! Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
Bir son dakika haberine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Mechkov'un, Rusya'nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bakanlığa çağrıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı
Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Hint birliklerinin Keşmir Kontrol Hattı'nın Sialkot bölgesinde sınırı geçerek rastgele ateş açması dolayısıyla Yeni Delhi yönetimini iki ülke arasında varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hindistan'ın İslamabad'daki en üst düzey diplomatına sözlü nota verdi.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya gidecek
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edeceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız ziyarette, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya gelecek, Azınlık okulları ve Osmanlı eserlerini ziyaret edecektir.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Cevad Zarif'in ses kaydı ve İran'da yükselen tansiyon
Söyleşinin eline ulaşan ham halini hemen özel haber olarak geçen Iran International, bunu BBC ve New York Times gibi dünyanın önde gelen medya organlarıyla paylaşınca konu uluslararası yankı buldu. Hatta bazı yabancı yayın organları hayli abartılı bir dille bu olayı 70'lerin başında Richard Nixon yönetimindeki ABD'de patlak veren Watergate skandalına benzeterek "Zarifgate" nitelendirmesini kullandı. Yaşananlardan dolayı Aşina istifa etti, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve yirmi kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Daha önce de kriz yönetimi konusunda birkaç kez sınıfta kalan Ruhani hükümeti bu defa da benzer bir zaafiyet gösterdi. Ruhani cephesi, 18 Haziran seçimlerine kısa süre kala yaşanan bu skandaldan örtük de olsa siyasi muhaliflerini sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Kimler hangi niyetlerle bu kaydın bir bölümünü seçerek sanal ortama aktardı belli değil" dedi ve ilgili birimlerin uygun bulması durumunda söyleşinin tümünün yayımlanacağını sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'e gidecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Çavuşoğlu'nun yarın Bosna-Hersek'e gideceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Yabancı öğrenciler Giresun'da duvarları renklendirdi
Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca finanse edilen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında "Benim Şehrim Giresun-Gençler Bir Arada" projesi kapsamında kente 2 Erasmus öğrencisi geldi.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Japonya, resmi kalkınma yardımı olarak Filipinler ordusuna askeri ekipman gönderecek
Habere göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Yardımın sağlanmasının, stratejik olarak önemli olan bölgesel partnerimizle ikili ilişkilerimizi derinleştirmesini umuyoruz.
Dışişleri Bakanlığı - 04.05.2021
Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatı üzerine, Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Hol kampında bulunan 24'ü kadın ve 69'u çocuk olan 93 Özbekistan vatandaşının tahliye edildiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
Son dakika... Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'e güven mektubunu sundu
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Türkiye'nin yeni Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
Irak, Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Irak'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e nota verdi
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, polis korumasında fanatik Yahudilerin ramazanın son on gününde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik
Rusya Dışişleri Bakanlığı da AB'nin yaptırımlarına karşılık AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti.
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
Özbekistan, Suriye'deki El Hol kampından 93 vatandaşını tahliye etti
Dışişleri Bakanlığı - 03.05.2021
İran lideri Hamaney, Zarif'i "ABD'nin sözlerini tekrarlamakla" suçladı
Dışişleri Bakanlığı - 02.05.2021
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddia edildi
Lübnan merkezli ve İran'a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, İran ve ABD'nin karşılıklı mahkum takası için anlaştığını öne sürmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price iddiaları reddetti.
Dışişleri Bakanlığı - 02.05.2021
İran lideri Hamaney, Zarif'i "ABD'nin sözlerini tekrarlamakla" suçladı
Ülkenin dış siyasetinin birçok üst organ tarafından belirlendiğini belirten Hamaney, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyanın hiçbir yerinde dış siyaset Dışişleri Bakanlığında belirlenmez.
Dışişleri Bakanlığı - 02.05.2021
Özbekistan, Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatı doğrultusunda günlük Kovid-19 vaka sayısının 400 bini geçtiği Hindistan'a tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlardan oluşan insani yardım ulaştırıldı.