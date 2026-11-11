İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın süpermarket siber saldırısı suçlamasını reddetti

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TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın ekim ayında ülkedeki süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılarda İran'ın payı olduğu yönündeki suçlamalarını "asılsız ve kötü niyetli" diye niteleyerek, suçlamaları reddetti.

Bakanlık salı günü yapılan açıklamada, suçu İran'a atmaya yönelik "modası geçmiş" politikayı güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Söz konusu suçlamanın, kamuoyunun dikkatini Fransa'nın İran'a ve Batı Asya bölgesine yönelik "yıkıcı politikalarından" uzaklaştırmayı amaçlayan iddiaların devamı niteliğinde olduğunu kaydeden bakanlık, suçlamayı, İran'ın imajını zedelemeyi ve diğer ülkelerle ilişkilerini bozmayı amaçlayan "sorumsuz ve saçma bir eylem" diye nitelendirdi.

Açıklamada, İran'ın, "yasadışı yabancı faaliyetler" karşısında ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için "gerekli ve uygun" önlemleri alma konusunda tereddüt etmeyeceği vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot pazartesi günü Paris'te düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nın sorumlu olduğunu söylemişti.

Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak saldırı nedeniyle "sert protestolarını" ilettiklerini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua