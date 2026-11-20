Baltık ülkesi Estonya, güvenlik gerekçeleriyle 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise karara tepki göstererek Estonya'yı yeni bir "Demir Perde" kurmayı planlamakla suçladı.

Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren güvenlik gerekçeleriyle Rusya ile kara sınır kapılarının kapatılacağı ifade edildi. 6 ay sonra bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceği aktarıldı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna yaptığı açıklamada, "Sınır geçiş noktalarının kapatılması tek bir olaya tepki değil, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, Avrupa'da sabotaj ve hibrit operasyonların artan sıklığının ardından atılan bir sonraki adımdır" ifadelerini kullandı.

NATO ile Avrupa Birliği üyesi olan ve Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi olarak bilinen Estonya hükümetine göre şu anda yolcuların Rusya'ya giriş veya Rusya'dan çıkış yapabileceği 5 geçiş noktası bulunuyor. Estonya polis verilerine göre bu yıl Estonya-Rusya sınırını geçen 760 bin kişiden 307 bini Rus vatandaşı, 175 bini Estonya vatandaşı, 54 bini Finlandiya pasaportu sahibiydi. Sovyet döneminden bu yana Estonya'da yaşayan binlerce kişinin Rusya'da, Rusya'da yaşayan birçok kişinin de Estonya'da ailesi bulunuyor. Sınırın Estonya tarafında bulunan ve çoğunluğu Rusça konuşan Narva şehrindeki sınır geçişi, Avrupa'nın daha uzak yerlerinden gelen ve birkaç saatlik sürüş mesafesindeki St. Petersburg'a ulaşmak isteyenler tarafından da kullanılıyor.

Estonya'nın kuzey komşusu Finlandiya, 2023 yılında Rusya ile sınır kapılarını kapatmıştı. Güney Baltık ülkeleri Letonya ve Litvanya ise sınır kapılarını açık tutuyor.

Ne olmuştu?

Estonya geçtiğimiz pazar günü, Rus güvenlik servislerini Estonya savunma şirketi Threod Systems'ne yönelik kundaklama girişimini organize etmekle suçlamış, bunun bu yıl yaşanan ikinci benzer olay olduğunu belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Estonya'nın suçlamasını reddetmiş, bu iddianın Avrupa ülkelerinden Moskova'ya yönelik ortaya atılan asılsız iddiaların bir parçası olduğunu söylemişti.

Rusya'dan tepki: "Karşılık vereceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Estonya'nın Rusya ile sınırını en az 6 ay süreyle kapatacağını açıklamasının ardından Rusya'nın karara karşılık vereceğini ifade etti. Zaharova, Estonya'yı yeni bir "Demir Perde" kurmayı planlamakla suçladı. Zaharova, "Tallinn bu planlarını hayata geçirirse ülkemiz ulusal çıkarlarını korumak için gerekli siyasi ve diplomatik önlemleri alacaktır. Bu tür hamleler, Doğu'dan gelen bir tehdit bahanesiyle yeni bir Demir Perde kurma girişimlerine eşdeğerdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı