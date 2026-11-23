İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırısını kınayan Almanya-Katar ortak bildirisini protesto etmek amacıyla Katar'ın Tahran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Bekayi yaptığı açıklamada, Almanya ve Katar'ın ortak bildirisinin İran açısından şaşırtıcı ve üzücü olduğunu belirterek, bildiride yer alan iddia ve suçlamaları reddettiklerini ifade etti.

Almanya'nın izlediği dış politikasında bağımsızlığını ve tutarlılığını kaybettiğini savunan Bekayi, "Almanya konusunda tutumumuz açık. İran'a yönelik saldırılarda ABD ve İsrail'in işlediği suçları kınamak yerine bunları meşrulaştırmaya çalışan ve İsrail rejimi hakkında 'bizim kirli işlerimizi yapıyor ' diyen bir taraftan daha fazlasını beklemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Katar'ın tutumunun ise beklenmedik olduğunu söyleyen Bekayi, "İran'ın Katar'da bulunan ABD üsleri dışında bir noktayı hedef almadığını" savunarak, şunları kaydetti:

"Katar İran'la yakın ilişkileri olan önemli bir komşu ülke. Aynı zamanda bölgedeki bazı ülkelerde konuşlu ABD üslerinin İran'a saldırmak için nasıl kullanıldığına bizzat tanıklık ettiler. Böyle bir ülkenin bölge dışından Almanya gibi bir ülkeyle aynı bildiride yer alması açıklama gerektiriyor. Katar'ın tutumu beklenmedik oldu. Bildiride dile getirilen tüm iddia ve suçlamalar bizim açımızdan kesinlikle reddedilmiş ve kabul edilemez niteliktedir."

Katar'ın Almanya ile ortak bildiri yayımlamasını protesto ettiklerini aktaran Bekayi, "Katar'ın büyükelçisinin yokluğunda maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve bu tamamen dayanaksız ve kabul edilemez bildiriye ilişkin İran'ın itirazı kendisine iletildi." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 20-21 Kasım'da Almanya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. İki ülke tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın Katar ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları kınanmıştı. Bu saldırıların ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA