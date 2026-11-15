Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika, El-Hak Müdürü Cebbarin'e yönelik seyahat yasağının kaldırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanlığı, El-Hak Müdürü Cebbarin'e uygulanan seyahat kısıtlamasından endişe duyduğunu belirterek yasağın kaldırılmasını istedi. İsrail makamları, 13 Kasım'da Cebbarin'in Ürdün'e geçişine izin vermemiş; Cebbarin yasağın güvenlik nedeniyle konduğunu söylemişti.

Belçika, İsrail'in Filistin'deki insan hakları kuruluşu El-Hak'ın Genel Müdürü Şavan Cebbarin'e yönelik seyahat kısıtlamalarından derin endişe duyduğunu belirterek, insan hakları savunucularının çalışmalarını engelleyen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sivil toplumun uluslararası hukukun korunmasında hayati öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Belçika'nın insan hakları savunucularıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Cebbarin'in çalışmalarını engelleyen seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talep edildi.

İsrail makamları, 13 Kasım'da Cebbarin'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçişine Kerame Sınır Kapısı'nda izin vermemişti.

Merkezi Ramallah'ta bulunan El-Hak'tan yapılan açıklamada, Cebbarin'in yolculuğunun gerekçesinin sorulduğu ve kendisine seyahat yasağı bulunduğunun bildirildiği kaydedilmişti.

Cebbarin de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli güvenlik görevlilerinin seyahat yasağının İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından "güvenlik gerekçesiyle" alındığını kendisine sözlü olarak ilettiğini söylemişti.

El-Hak Genel Müdürü Cebbarin, yasağın bu ay sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Asamblesi toplantısına katılmak üzere yola çıkmaya hazırlandığı sırada uygulandığına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

İdo'dan aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta23

Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı 27

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti38

Artık biri bu rezilliğe dur desin!
Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para11

Giderken çuvalla parayı da götürdü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı15

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Park halindeki vinci kundakladılar! 2 kundakçı tutuklandı

Ateşle oynamanın sonu kötü bitti! Maske bile takmışlardı