Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la ikili ve bölgesel konuları telefonla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA