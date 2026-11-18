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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA