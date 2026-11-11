Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı, COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze’deki insani krize ve soykırıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal bir açıklama yaptı. İsrail'in açıklamasında, "Bir kez daha, Diktatör Erdoğan uluslararası bir forumu, İsrail karşıtı yalan kampanyasını yaymak için kullanıyor. Erdoğan’ın Türkiye’sinde liderleri ağırlanan Hamas, Gazze’deki yıkımdan sorumlu." şeklinde hadsiz ve küstah ifadeler yer aldı. İsrail'e Türkiye’den yanıt gecikmedi.

DIŞİŞLERİ: İSRAİL'İN CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK HADSİZ İFTİRALARI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, İSRAİL'İN ZULÜM POLİTİKALARINI DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI"

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KONTEYNER GÖNDERMEK İSTİYORUZ AMA...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında Gazze’deki çevre yıkımına da dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi: "Gazze'de sadece bir soykırım değil bir çevre kıyımı yaşanmıştır" diyen Erdoğan, "Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor.

"ZAYIFLIKTIR, ACİZLİKTİR, VİCDANSIZLIKTIR"

Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu gören bilen hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Gazze'ye tecrit politikası sona erdirilmeli. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu gaddarlık sona erdirilmelidir. Artık dur diyelim."