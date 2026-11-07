Rusya, Ukrayna'ya konuşlandırılacak yabancı askerleri meşru hedef sayacağını açıkladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya yönelik tatbikatının Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılacak müzakereler öncesinde başlatılacağını belirterek, "Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin 9-22 Kasım tarihlerinde Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu güçlerin hazırlığı kapsamında "Koalicja 26.2" adı altında askeri tatbikat düzenleyecek olmasını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini, gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile mücadele için bir dayanak noktası oluşturmayı ve Rusya'ya askeri yenilgi yaşatmayı amaçladığını ifade etti.

Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasının Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, bunun ister "Gönüllüler Koalisyonu" ister başka bir oluşum çatısı altında gerçekleştirilmesinin bu tutumu değiştirmeyeceğini bildirdi.

Zaharova, yabancı birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya'nın güvenliğine yönelik ilave tehditler oluşturacağını belirtti.

Bunun NATO üyesi Avrupa ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olması ve gerilimin artması anlamına geleceğini ifade eden Zaharova, "Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı amaçlayan girişimlerin başarısız olacağını, Rus yönetiminin Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" kapsamında belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını kaydetti.

Avrupa ülkelerinin söz konusu tatbikatının Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yeniden başlayacak müzakerelerin hemen öncesinde düzenlenmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Zaharova, "Bu tatbikatların, Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm müzakerelerinin Abu Dabi'de yeniden başlamasının hemen öncesinde başlatılması da semboliktir. Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde üçlü müzakereler yapılması planlanıyor. ABD'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani konular ve barışa yönelik adımlar ele alınacak.

Kaynak: AA