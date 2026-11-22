ÇKP'li Chen Wenqing, 22-28 Kasım'da Almanya'da 6. Güvenlik Diyaloğu'na katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ÇKP Politbüro üyesi ve Siyasi Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 22-28 Kasım'da Almanya ve Avusturya'yı ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre Chen, Almanya'da 6. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu'na katılacak.
BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 22-28 Kasım tarihlerinde Almanya ve Avusturya'yı ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre Chen, Almanya ziyareti kapsamında 6. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: Xinhua