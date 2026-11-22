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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 22-28 Kasım tarihlerinde Almanya ve Avusturya'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre Chen, Almanya ziyareti kapsamında 6. Çin-Almanya Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: Xinhua