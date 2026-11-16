Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Sözcüsü, statüko sürdükçe UAEA ile işbirliğinde iyileşme beklemiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Sözcüsü, statüko sürdükçe UAEA ile işbirliğinde iyileşme beklemiyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, mevcut durum sürdükçe UAEA ile işbirliğinde iyileşme beklenemeyeceğini söyledi. Bekayi, ajansın ABD-İsrail saldırılarını aksamanın temel nedeni olarak göstermediğini, tek taraflı raporların ajansın itibarına zarar verdiğini savundu.

TAHRAN, 16 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, statüko sürdüğü müddetçe Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinde iyileşme olmayacağını belirtti.

Bekayi pazar günü yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde haberlere konu olan gizli raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD- İsrail saldırıları nedeniyle İran'daki faaliyetlerinin aksadığını kabul eden UAEA'nın, bu "askeri saldırıları" aksamaların temel nedeni olarak açıkça göstermediğini belirtti.

Bekayi, "Bu durum sürdüğü müddetçe İran ile ajans arasındaki işbirliğinde bir dönüşüm bekleyemeyiz" dedi.

Sözcü, UAEA'yı tek taraflı raporlar hazırlamakla suçlayarak, bu yaklaşımın ajansın itibar ve güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti.

Bekayi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf oldukları sürece antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalacaklarını da kaydetti.

Reuters'ın UAEİ'nin cuma günkü raporuna dayandırdığı haberine göre, İran'ın son derece zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını ve ABD ile İsrail tarafından bombalananlar da dahil olmak üzere İran'ın nükleer tesislerine erişim sağlayamadığını belirten ajans, bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku

Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi!

Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor20

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı26

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak26

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır