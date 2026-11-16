İran Dışişleri Sözcüsü, statüko sürdükçe UAEA ile işbirliğinde iyileşme beklemiyor

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TAHRAN, 16 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, statüko sürdüğü müddetçe Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinde iyileşme olmayacağını belirtti.

Bekayi pazar günü yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde haberlere konu olan gizli raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD- İsrail saldırıları nedeniyle İran'daki faaliyetlerinin aksadığını kabul eden UAEA'nın, bu "askeri saldırıları" aksamaların temel nedeni olarak açıkça göstermediğini belirtti.

Bekayi, "Bu durum sürdüğü müddetçe İran ile ajans arasındaki işbirliğinde bir dönüşüm bekleyemeyiz" dedi.

Sözcü, UAEA'yı tek taraflı raporlar hazırlamakla suçlayarak, bu yaklaşımın ajansın itibar ve güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti.

Bekayi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf oldukları sürece antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalacaklarını da kaydetti.

Reuters'ın UAEİ'nin cuma günkü raporuna dayandırdığı haberine göre, İran'ın son derece zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını ve ABD ile İsrail tarafından bombalananlar da dahil olmak üzere İran'ın nükleer tesislerine erişim sağlayamadığını belirten ajans, bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua