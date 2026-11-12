Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım'da Çin'e ziyarette bulunacak

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım'da Çin'e ziyarette bulunacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 13-14 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin iki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleşeceğini açıkladı.
BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin ile Güney Kore arasında varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua