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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım'da Çin'e ziyarette bulunacak

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım'da Çin'e ziyarette bulunacak
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 13-14 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin iki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleşeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun 13-14 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin ile Güney Kore arasında varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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