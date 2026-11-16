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Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştü

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Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştü Haber Videosunu İzle
Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Malta Dışişleri Bakanı Fearne ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşme, toplantı marjında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de, Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fidan, bugün Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı marjında Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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