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İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ile anlaşmada yeni gelişme olmadığını açıkladı

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İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ile anlaşmada yeni gelişme olmadığını açıkladı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası anlaşmada yeni gelişme yaşanmadığını bildirdi. Bekayi, ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü, ABD'nin tutumunun diplomasiye dair iyimserliğe imkan vermediğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşma konusunda yeni bir gelişme olmadığını belirterek, ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin önceki gibi devam ettiğini aktardı. ABD'nin geçmişteki tutumunun diplomasi konusundaki samimiyetine ilişkin iyimserliğe imkan vermediğini kaydeden Bekayi, "Buna rağmen İran kendi çıkarlarını ve meşru taleplerini güvence altına almak, düşmanın tehditlerini bertaraf etmek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla diplomatik fırsatları değerlendirmekten vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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