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Zaharova, Rusya-Çin işbirliğini Asya-Pasifik'te istikrarın dayanaklarından biri saydı

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Zaharova, Rusya-Çin işbirliğini Asya-Pasifik'te istikrarın dayanaklarından biri saydı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Çin işbirliğinin Asya-Pasifik'te ve dünyada istikrar ve güvenliğin temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti. Zaharova, yaklaşan APEC Zirvesi'nin başarılı geçmesini dileyerek Çin'in dönem başkanlığı çalışmalarını övdü.

MOSKOVA, 12 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Çin işbirliğinin Asya-Pasifik bölgesinde ve genel olarak dünyada istikrar ve güvenliğin temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek, yaklaşan APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın başarılı geçmesini diledi.

Zaharova çarşamba günkü basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Moskova ve Beijing'in APEC çerçevesinde benzer tutumlara sahip olduğunu ve birbiriyle uyumlu vizyonlar paylaştığını ifade etti. Sözcü ayrıca iki tarafın, bölgedeki temel meselelerde yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini ve Asya-Pasifik bölgesinde eşitlikçi ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasını birlikte savunduğunu söyledi.

Çin'in 2026 APEC dönem başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz eden Zaharova, mevcut dönem başkanlığının verimli geçtiğini belirterek, "Bu karmaşık ve çok taraflı organizasyonun kusursuz şekilde düzenlenmesi ve ve titizlikle planlanması dolayısıyla Çinli dostlarımıza minnettarız" dedi.

Zaharova, yaklaşan APEC Zirvesi'ni, dinamik Asya-Pasifik bölgesindeki işbirliklerine yönelik kapsamlı yaklaşımlarını ve Rus ekonomisinin bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılmasına yapabileceği katkıyı ortaya koymak için bir fırsat olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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