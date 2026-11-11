Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi Darchiev'in 66 yaşında ani ölümünü duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi Darchiev'in 66 yaşında ani ölümünü duyurdu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada ölüm nedeni belirtilmezken, Mart 2025'te büyükelçiliğe atanan Darchiev'in ailesine ve yakınlarına taziye iletildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 66 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev, görev başında hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Darchiev'in bugün ani şekilde yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya'nın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'i "üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Darchiev'in ABD konularında son derece yetkin bir profesyonel ve önemli bir uzman olduğu vurgulanarak, Rus dış politikasının en kritik alanlarından birinde görev yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Aramızdan çok erken ayrılan meslektaşımızın hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" denildi.

Açıklamada, Darchiev'in ölüm nedenine ilişkin bir detay verilmedi. Rus diplomatlar, Darchiev'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Departmanı Başkanı olarak görev yapan Darchiev ayrıca 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları internette satışa çıkarıldı

Bir zamanlar efsaneydi, satılığa çıkardığı şey şoke etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: Vaatlerden uygulamaya geçelim

Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya çağrı: Uygulamaya geçelim
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi

Çikolata kutusundan çıkanlar ağızları açık bıraktı
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır

Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay çıkış: İstifa ettim diyor ama...
Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi

Caddenin ortasından alevler yükseliyor! Hala söndürülemedi
Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an51

Tartışma yaratan kare!

Fatih'te park halindeki minibüsün camını taşla kırıp kaçtı

Koşarak geldi, yapacağını yapıp kaçtı