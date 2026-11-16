Dışişleri, Türkiye'nin üst üste 7. kez ITU konsey üyeliğini güven teyidi olarak gördü

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin üst üste 7. kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) konsey üyeliğine seçilmesinin, ülkeye uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyidi olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşu ITU'nun Katar'da gerçekleştirilen konsey seçimlerinde, Türkiye'nin üst üste 7. kez ITU konsey üyeliğine hak kazandığı hatırlatıldı.

"Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA