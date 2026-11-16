Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve heyeti yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretine geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve heyeti yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretine geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Şeybani ve Suriyeli yetkililerden oluşan heyetin Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: AA