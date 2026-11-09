Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Giza vilayetindeki tren kazası için başsağlığı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Giza vilayetindeki tren kazası için başsağlığı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasındaki can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Mısır'ın Giza vilayetinde dün (8 Kasım) meydana gelen tren kazası nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: ANKA