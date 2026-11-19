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(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken CHP'li milletvekilleri, Hatay'daki sınır kapılarından uluslararası taşımacılık sektörünün sorunlarına, yurt dışındaki vatandaşların vize ve temsilcilik sorunlarından Avrupa Birliği hibelerine kadar çeşitli başlıklarda eleştirilerini dile getirdi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yedi vakıf ve derneğe tahsis edilen doğrulanabilir hibelerin 2,1 milyon avroya ulaştığını belirterek Ulusal Ajans'tan şeffaflık istedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Hatay'ın sınır kapıları ve uluslararası taşımacılık sektörünün sorunlarını gündeme getirdi. Kara, Suriye hükümetinin Şubat 2026'da Zeytin Dalı ve Resulayn gümrük kapılarını tek taraflı olarak kapattığını belirterek, Yayladağı Gümrük Kapısı'nın açılmasına ilişkin daha önce yapılan açıklamaları hatırlattı.

KARA: 10 AYDIR ARAÇLARIN ZARARINI KARŞILAYAMADILAR

Odessa Limanı'nda 12 Aralık 2025'te savaş kaynaklı bir sorun nedeniyle bir RORO gemisinin zarar gördüğünü ve gemide yaklaşık 65 tır ve kamyon bulunduğunu anlatan Kara, araç sahiplerinin yaşadığı mağduriyeti gündeme getirdi.

Kara, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na soru önergeleri verdiklerini belirterek, kendilerine sigorta kapsamı ve kara taşıtlarının uğradığı zararların özel hukuka tabi olduğuna ilişkin yanıtlar verildiğini söyledi.

Araç sahiplerinin Mardin, Ankara ve Hatay başta olmak üzere farklı illerden olduğunu kaydeden Kara, "Bu insanlar ne yapacağız? Hala taksitleri ödüyoruz, kredileri ödüyoruz, MTV'leri ödüyoruz ama araçlar yandı bitti gibi ifadeler kullanıyor" diye konuştu.

TIR ŞOFÖRLERİNİN SINIR KAPILARINDAKİ SORUNLARINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Kara, Bulgaristan ve Hırvatistan sınır kapılarında uzun süre bekleyen ve mağduriyet yaşayan tır şoförleri ile nakliye şirketlerinin sorunlarının çözülmesini istedi. Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin vize ve bekleme noktalarındaki sorunlarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirten Kara, yurt dışında hayatını kaybeden şoförlerin araçlarının Türkiye'ye getirilmesi sürecinde de yaşanan güçlükleri anlattı.

Kara, 5 Mart 2026'da İran'da yaşanan süreçte Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Şoför Hüseyin Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirterek, Fırat'ın aracının Türkiye'ye getirilmesi için çok sayıda kişi ve bürokratla iletişime geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kara ayrıca, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda elektronik randevu sisteminde zaman zaman aksaklıklar yaşandığını belirterek, sistemin çalışmasına rağmen altyapı sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

GÜZELMANSUR: SURİYE'DEKİ HER GELİŞME HATAY'DAKİ AİLELERİ DOĞRUDAN ETK İ LİYOR

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise Dışişleri Bakanlığı'nın yalnızca başka ülkelerle görüşme yapan bir kurum değil ülkenin bağımsızlığını da sağladığını ifade ederek "Başarı sınır kentlerimizin huzurunda, vize serbesti ile ölçülür. Vize sorunu sadece seyahat etmek isteyen insanların sorunu değil ihracatçıların da sorunudur. Hayat'ın Suriye ile ilişkileri yoğun ve sınırda birçok şoför zorluk çekiyor bazen aylarca bekliyor. Türk nakliyecisi rekabet edemiyor. Bakanlığımız bu konuyu gündeme getirmelidir. Öte yandan vatandaşın vize randevusu ise karaborsaya düştü. Suriye'deki her gelişme Hatay'daki aileleri doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

KILINÇ: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA OLUŞAN BİRİKİM KORUNMALI

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının karşılaştığı sorunları ve dış temsilciliklerin bu konulardaki sorumluluklarını gündeme getirdi.

Son genel seçimlerde 73 ülkede 152 temsilcilikte Türkiye vatandaşlarının oy kullandığını hatırlatan Kılınç, seçim sürecinde yaşanan sorunların koordinasyon içerisinde büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Bu süreçte önemli bir birikim oluştuğunu ifade eden Kılınç, "Dışişleri Bakanlığı'nda da bu birikimin korunması, yaşanan sorunların bundan sonraki seçimlerde oluşmaması, yeni sorunlar mutlaka olacaktır. Bunların da öngörülerek çalışılması gerekiyor. Önemli bir birikim oluştu burada. Bunun korunması lazım" diye konuştu.

Kılınç, siyasi partilerin yurt dışındaki birlikleri ile Türkiye'nin dış temsilcilikleri arasında iletişim sorunu yaşanmaması gerektiğini belirterek, bu iletişimin yalnızca bir partiyle sınırlı tutulmamasını istedi.

MİLLETVEKİLLERİ İLE DIŞ TEMSİLCİLİKLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Yurt dışına giden ve Türkiye'ye dönen vatandaşların yolculuklarında çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Kılınç, günlük yaşamı ve lojistik desteği ilgilendiren sorunların çözümünde Dışişleri Bakanlığı'na görev düştüğünü söyledi.

Yurt dışına görevli giden milletvekilleri ile büyükelçilikler ve temsilcilikler arasında da iletişim sorunları yaşandığını ifade eden Kılınç, "Yurt dışına milletvekillerimiz gidiyor. Biz de gidiyoruz. Görevli olarak gidiyoruz. Bu konuda da büyükelçiliklerimizle ve temsilciliklerimizle milletvekilleri arasında iletişim sorunlarının yaşanması artık kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Kılınç, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların yaşadığı güçlüklerin azaltılması için de Dışişleri Bakanlığı'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

"DIŞ POLİTİKAMIZIN MİLLİLİĞİNİN ORTAKLAŞTIRILMASI SAĞLANMALI"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ve Türkiye kültürüyle bağlarının giderek zayıfladığını belirten Kılınç, özellikle yeni kuşakların Türkiye ile bağ kurmak istemediğini söyledi.

Kılınç, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız ülkemizin ve kültürümüzün oldukça uzağına düşmeye başladılar. Hele hele yeni jenerasyonlar neredeyse Türkiye'yle ve kültürümüzle bağ kurmak bile istemiyorlar. Dolayısıyla burada da Dışişleri Bakanlığımıza çok önemli ve hayati bir görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

Dış politikanın ortaklaştırılması gerektiğini de dile getiren Kılınç, "Dış politikaların milliliğinin ortaklaştırılması olmazsa olmaz. Bugünkü uygulama ve yürütme biçimiyle de sürdürülemez olduğu çok net bir biçimde ortadadır. Dışişleri Bakanlığı'nın bağlantılı, bağlı ve ilgili kurumlar da dahil olmak üzere dış politikamızın milliliğinin ortaklaştırılması yeniden ve mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.

BANKOĞLU: YALNIZCA YEDİ VAKFIN DOĞRULAYABİLDİĞİMİZ HİBESİ 2,1 MİLYON AVRO

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Ulusal Ajansı'nın vakıf ve derneklere tahsis ettiği Avrupa Birliği hibelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankoğlu, 2024, 2025 ve 2026 yıllarının Ulusal Ajans kabul ve hibe tahsis listelerini incelediklerini belirterek, yalnızca yedi vakıf ve derneğin kamuya açık kayıtlardan doğrulayabildikleri hibe tutarlarını açıkladı.

Bankoğlu'nun verdiği bilgilere göre; TÜRGEV'e 614 bin avro, TÜGVA'ya 576 bin avro, KADEM'e 250 bin avro, eski AK Partili Bakan Mehdi Eker'in başkanlığını yaptığı Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'ne (TARPOL) 250 bin avro, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne 154 bin 392 avro, İlim Yayma Cemiyeti'ne ise 120 bin avro kaynak tahsis edildi.

Bankoğlu, "Sadece bu yapıların aldığı doğrulayabildiğimiz hibe toplamı 2,1 milyon avro. Altını çiziyorum, bu Türkiye'deki diğer STK'ların aldığı projelerin de dahil olduğu toplam rakam değil. Yalnızca bahsettiğim kuruluşların kamuya açık kayıtlardan tespit edebildiğimiz hibeleri ve tahsisleri" diye konuştu.

Listelerde Ensar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, SETA, Türk Diyanet Vakfı, Okçular Vakfı, Hayrat Vakfı, MÜSİAD ve başka derneklerin de bulunduğunu belirten Bankoğlu, kuruluşların destek aldığı projelerin isimlerini de sıraladı.

"TÜGVA'nın projesinin adı 'Güvenli Rota Doğa Yürüyüşü'"

Bankoğlu, TÜGVA'nın "Güvenli Rota Doğa Yürüyüşü", ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin "Bir Fikrim Var" ve "Sivil Topluma Gençlik Aşısı", İlim Yayma Cemiyeti'nin "Diplomasi", Ensar Vakfı'nın "Doğa ile Dönüş", TARPOL'un ise "Gençlik Krize Hazırlanıyor" başlıklı projelerle hibe aldığını söyledi.

TÜRGEV'in de farklı başlıklarda gönüllülük projeleri için yüz binlerce avroluk tahsislerden yararlandığını belirten Bankoğlu, Takiyyüddin Bilim Derneği'nin mürekkep yapımından adli mikroskopiye uzanan atölyelerine, İlmi Etüdler Derneği'nin sosyal bilimler, gönüllülük, iletişim ve dijitalleşme projelerine, Okçular Vakfı'nın ise okçuluk dışındaki projelerine dikkati çekti.

"BU KURULUŞLAR NEDEN TEKRAR TEKRAR KAMU KAYNAKLARINA VE AVRUPA HİBELERİNE ERİŞEBİLİYOR?"

Bankoğlu, "Bu kuruluşlar neden tekrar tekrar kamu kaynaklarına ve Avrupa hibelerine erişebiliyor? Projelerin değerlendirme puanları nedir? Bağımsız gençlik dernekleri, dayanışma ağları aynı imkanlara erişebiliyor mu?" diye sordu.

TÜRGEV, TÜGVA ve KADEM'in kamu kaynakları ve Avrupa hibelerine erişimini eleştiren Bankoğlu, "TÜRGEV'in, TÜGVA'nın, KADEM'in bu paralara gerçekten ihtiyacı mı var? Bakanlık bütçelerinden sağlanan imkanlar, tahsis edilen yurtlar, araziler, kamu kurumlarındaki ayrıcalıklı ilişkiler, liyakatsiz atamalar yetmiyor mu? Bir de Avrupa Birliği hibeleriyle mi desteklenecekler?" diye konuştu.

Bankoğlu, Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre üç fondan 187,6 milyar liralık haksız kazanç elde edildiğini belirterek, fon soruşturmalarına da değindi.

Avrupa Birliği Erasmus sayfasında yayımlanan listeler sayesinde hibe tahsislerinden haberdar olduklarını ifade eden Bankoğlu, Ulusal Ajans'a kabul, yedek liste, puanlama, değerlendirici ve ödeme bilgilerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Bankoğlu, "Siz de lütfen kamuoyuna Ulusal Ajans'ın kabul, yedek liste, puanlama, değerlendirici ve ödeme bilgilerini açıklayın. Her yıl burada yaptığınız gibi bağımsız denetim var deyip geçiştirmeyin; insanlar hangi projenin neden seçildiğini bilmek istiyor." dedi.

Kaynak: ANKA