Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Şi-Putin-Trump zirvesini 'çığır açıcı' buldu

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Shenzhen kentinde gerçekleştireceği üçlü zirvenin 'çığır açıcı öneme sahip' olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülkenin güneyindeki Shenzhen kentinde perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin, tarihte üç ülkenin devlet başkanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacağını vurguladı. Liderlerin dünya barışını koruma ve büyük güçler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarı teşvik etme konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirten Mao, bunun 'çığır açıcı öneme sahip' olduğunu aktardı.

Çin, Rusya ve ABD'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) kurucu üyeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu hatırlatan Mao, üç ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda zafere ulaşmak için birlikte mücadele ettiğini kaydetti. Mevcut koşullar altında küresel sınamalarla mücadelede iş birliği yapma ile dünya barışı ve istikrarını teşvik etme konusunda üç ülkenin önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Mao, "Çin, Rusya ve ABD arasında iletişimin güçlendirilmesi, farklılıkların yönetilmesi ve ilişkilerin istikrara kavuşturulması her üç ülkenin de çıkarlarına hizmet etmekte, uluslararası toplumun beklentilerini karşılamakta ve küresel durumun istikrara kavuşturulması ile diyalog ve iş birliğinin ilerletilmesine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı