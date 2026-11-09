Küba Dışişleri Bakanı Parrilla'nın Çin ziyareti 10-13 Kasım'da gerçekleşecek

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla'nın Çin ziyareti 10-13 Kasım'da gerçekleşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, 10-13 Kasım'da Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre aynı zamanda KKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Küba Hükümeti'nin Özel Temsilcisi olan Parrilla, ziyaretini bu tarihlerde yapacak.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Küba Komünist Partisi (KKP) ile Küba Hükümeti'nin Özel Temsilcisi ve KKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Parrilla'nın ziyaretinin 10-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua