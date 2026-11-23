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Arnavutluk, Libya açıklarında Rus donanmasına ait korvete yapılan saldırının kendi topraklarından düzenlendiğine ilişkin iddiaları reddetti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus donanmasına ait korvete yapılan saldırının kendi topraklarından düzenlendiğine ilişkin haberlere dair açıklama yapıldı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve olgularla örtüşmediği belirtilen açıklamada, "Arnavutluk bu olaya dahil olmamıştır ve toprakları böyle bir saldırının başlatılması veya kolaylaştırılması için ne kullanılmış ne de kullanıma sunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Doğrulanabilir kanıt sunulmadan ortaya atılan bu iddiaların kesin bir şekilde reddedildiği açıklamada, söz konusu iddiaları yayanlara bilgileri düzeltme ve hassas konular hakkında haber yaparken doğruluk, gerekli özen ve sorumluluk ilkelerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusunda Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi dün insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İDA saldırılarını paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğuna dair haberleri doğrulamıştı.

Kaynak: AA