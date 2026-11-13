Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD saldırılarına katılımı düşmanca eylem saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD saldırılarına katılımı düşmanca eylem saydı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, hiçbir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ve ekonomik teröre doğrudan ya da dolaylı katılmaması gerektiğini söyledi. Bekayi, deniz kuvveti ve askeri-lojistik desteğin de ABD saldırısına iştirak sayılacağı uyarısında bulundu.

TAHRAN, 13 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, hiçbir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ve uyguladığı ekonomik teröre doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olmaması gerektiğini söyledi.

Bekayi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin konuşlandırılması ile askeri ve lojistik destek ekipmanlarının ve personelin sevk edilmesi de dahil olmak üzere İran'a yönelik saldırılara ve insanlık dışı ekonomik terör eylemlerine herhangi bir doğrudan ya da dolaylı katılım, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına iştirak derecesine varan düşmanca ve hukuka aykırı bir eylem olarak değerlendirilecektir" dedi.

Bekayi, bir Kore atasözüne atıfta bulunarak, "Leyleğin peşinden uçan serçe sonunda bacaklarını kırar" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı bu ayın başlarında yayımladığı haberde, Güney Kore'nin, Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadele birimi Cheonghae'nin görev alanını, Umman'ın güneyine, Hürmüz Boğazı'na daha yakın sulara genişletmeyi planladığını bildirmişti. Haberde ilgili sularda deniz devriye uçağı ile patlayıcı madde imha ekibi de dahil olmak üzere ilave deniz unsurları konuşlandırılacağı da kaydedilmişti.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşa destek vermesi için Güney Kore'ye baskı yapmasının ardından böyle bir kararın alındığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, söz konusu açıklamayı pazartesi günü Paris'te düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının ardından yayımlanan açıklamaya tepki olarak yaptı. İran'ın komşu ülkelere yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını belirten G7 dışişleri bakanları, "Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini engellemesinin, uluslararası ticareti, enerji güvenliğini ve küresel ekonomiyi sekteye uğrattığını" ifade etmişti.

Öte yandan, İran'ın dini liderinin seçilmesi, denetlenmesi ve görevden alınmasından sorumlu organı Uzmanlar Meclisi perşembe günü yaptığı açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilme konusunun değerlendirilmesinin ülke için "kaçınılmaz bir zorunluluk" haline geldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı17

İçlerinde İmamoğlu'na yakın isim de var! Çok sayıda tahliye kararı
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

Kimse bunu beklemiyordu! Dev bankalardan peş peşe güncelleme geldi
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini 'Saygılı olun' diye uyaran askere madalya verdi28

Kahkahalar atan bakana ayar verdi! Bakın o askerin başına ne geldi