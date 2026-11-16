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Xi, Putin ve Trump aynı masada! Çin-Rusya-ABD zirvesi 19 Kasım'da Shenzhen'de

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Xi, Putin ve Trump aynı masada! Çin-Rusya-ABD zirvesi 19 Kasım'da Shenzhen'de
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin-Rusya-ABD zirvesi düzenleyeceğini açıkladı. Üç liderin bir araya geleceği zirve, 19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde yapılacak.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin-Rusya-ABD zirvesi düzenleyecek.

ZİRVE 19 KASIM'DA SHENZHEN'DE

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, zirve 19 Kasım tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua
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