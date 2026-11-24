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Hikmet Çetin, 24 Kasım 2026'da 89 yaşında hayatını kaybetti. 10 Ağustos 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan eski CHP Genel Başkanı, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Ölüm haberini Özgür Özel sosyal medya hesabından duyurdu ve Çetin'i "Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız" diye andı; mesajında onu devlet adamlığının örneği olarak nitelendirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da başsağlığı mesajı yayımladı. Cenaze programı ilk saatlerde açıklanmadı.

HİKMET ÇETİN KAÇ YAŞINDAYDI?

Hikmet Çetin 89 yaşındaydı. 1937 yazında doğdu, 90. yaşına bir yıldan az kala öldü. 1977'den 1999'a kadar milletvekilliği, bakanlık, parti genel başkanlığı ve Meclis başkanlığı yaptı; son uluslararası görevini 2006'da NATO'da bıraktı.

HİKMET ÇETİN NE ZAMAN HASTANEYE KALDIRILDI?

Hikmet Çetin, Ekim 2025'te soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldı, aynı ayın sonunda taburcu edildi. 2026'da yeniden hastaneye yatırıldı ve İstanbul'daki tedavisi ölümüne kadar sürdü. Ölümüne yol açan hastalık hakkında hastaneden ya da aileden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, iktisatçı kökenli bir siyasetçiydi. İlkokulu Lice'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde okudu. 1960'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi.

Mezun olunca Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) uzman yardımcısı olarak girdi. ABD'deki Williams College'da kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı, 1968'de Stanford Üniversitesi'nde planlama modelleri üzerine araştırma yaptı. 1977'ye kadar DPT'de İktisadi Planlama Dairesi Başkanı olarak çalıştı. Askerliğini 1970'te yaptı. Aynı yıllarda ODTÜ'de yarı zamanlı ders verdi.

HİKMET ÇETİN NERELİ?

Hikmet Çetin Diyarbakırlıydı. Lice'de doğdu, ilkokulu da orada okudu; ortaöğrenimi için Ankara'ya gitti. Siyasi hayatında İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'ten milletvekili seçildi.

HİKMET ÇETİN NE ZAMAN DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU?

Hikmet Çetin, 20 Kasım 1991'de Dışişleri Bakanı oldu. 1991 seçimlerinin ardından Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde bu görevi aldı. Demirel 1993'te cumhurbaşkanı seçilince Tansu Çiller'in kurduğu ilk hükümette de Dışişleri Bakanı olarak kaldı.

Çetin, 27 Temmuz 1994'te istifa ederek bakanlıktan ayrıldı. Böylece iki ayrı hükümette yaklaşık iki yıl sekiz ay Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bir yıl sonra partisinin genel başkanlığına seçildi.

HİKMET ÇETİN NE ZAMAN CHP GENEL BAŞKANI OLDU?

Hikmet Çetin, 18 Şubat 1995'te CHP Genel Başkanı oldu. SHP ile CHP'nin birleştiği kurultayda seçildi ve bu görevde 9 Eylül 1995'e kadar kaldı. Aynı yıl 27 Mart ile 5 Ekim arasında Tansu Çiller'in kurduğu hükümette başbakan yardımcılığı yaptı.

HİKMET ÇETİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hikmet Çetin siyasete 1977'de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek girdi. Bülent Ecevit'in kurduğu hükümette 3 Ekim 1978 ile 12 Kasım 1979 arasında başbakan yardımcısıydı. Milletvekilliği 12 Eylül 1980 darbesiyle sona erdi.

Siyasete dönüşü 1987'de oldu: SHP'den Diyarbakır milletvekili seçildi, 1991'de Gaziantep'ten Meclis'e girdi. 1995'te yeniden Gaziantep milletvekili seçildi; 16 Ekim 1997'den 18 Nisan 1999'a kadar TBMM Başkanıydı.

Meclis'ten sonra NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı ve bu görevi Ağustos 2006'da bıraktı. Daha sonra Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün danışma kurulunda yer aldı.