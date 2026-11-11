Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran, Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni misillemeyle terör örgütü listesine aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran, Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni misillemeyle terör örgütü listesine aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü listesine aldığını duyurdu. Kararın, Arjantin'in nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine misilleme olarak alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü listesine aldığını duyurdu. Kararın, Arjantin'in nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine misilleme olarak alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurlarından Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığı hatırlatıldı. Açıklamada, Arjantin'in nisan ayındaki bu kararına yanıt olarak ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Arjantin Deniz Kuvvetleri ile Arjantin Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü ilan edildiği bildirildi.

MÜTEKABİLİYET YASASI'NA DAYANDIRILDI

Açıklamada kararın, 2019 yılında kabul edilen 'Mütekabiliyet Yasası'na dayandırıldığı belirtildi. İlgili yasada, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma kararına herhangi bir şekilde uyan veya destek veren tüm ülkelerin mütekabil önlemlere tabi tutulacağının açıkça düzenlendiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin anılan yasa kapsamına alındığı belirtilerek, alınan bu karardan doğacak tüm hukuki ve siyasi sonuçların sorumluluğunun Arjantin hükümetine ait olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 129 sitede yayınlandı.
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor