Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'nda yer alan değerlendirmelere tepki gösterdi. Açıklamada, siyasi kriterler, yargı ve temel haklara ilişkin iddiaların reddedildiği belirtilirken, AB'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının ön yargılı ve hakkaniyetten uzak olduğu ifade edildi.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin 2026 yılı raporunun yayımlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, raporda yer alan değerlendirmelere tepki göstererek özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanındaki iddiaları reddetti. Açıklamada, bazı Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Türkiye'ye yönelik tutumunun çifte standartlı ve tutarsız olduğu savunuldu.

"ÖN YARGILI VE HAKKANİYETTEN UZAK BİR TUTUM"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye için hazırladığı raporun, AB'nin ülkeye yönelik yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar alanındaki mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Söz konusu ithamlar, bazı Avrupa Birliği yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsız, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ DEĞERLENDİRMELERİNE TEPKİ

Raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmadığı belirtilen tezlerinin savunulduğunu kaydeden Bakanlık, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiğini bildirdi.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsemesi halinde çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmayacağı vurgulandı.

Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerin de uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'na yönelik rapordaki ifadelerin herhangi bir hükmünün bulunmadığı kaydedildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ BEKLENTİSİ YİNELENDİ

Dışişleri Bakanlığı, raporda Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalar alanındaki ilerlemesine, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve Avrupa Birliği içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitleri ise olumlu değerlendirdi.

Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların da önemli bulunduğu belirtilerek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin beklenti bir kez daha dile getirildi.

AB'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyet temelinde ilişkileri ilerletmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, AB'den son dönemde artan diyaloğun Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut kararlara dönüştürmesi istendi.