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Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da dün düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Türkiye, AB ile birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkati çekerek, Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Ankara, AB ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanarak Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesini öncelikli hedef olarak korurken, bu hedef gerçekleşene kadar Schengen vizesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik girişimlerine devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da dün düzenlenen LSC grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Schengen vizesi uygulamalarına ilişkin prosedürlerin ve verilerin düzenli olarak değerlendirildiği toplantı, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla yapıldı.

Toplantıda Türkiye tarafı, AB ile birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi. Bu çerçevede randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi.

Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan kademeli vize sisteminin (cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB ile ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına da dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları ile iş birliği neticesinde, bu yapılara yönelik operasyonlar yürütüldüğü ve birçok kişi hakkında adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin girişimleri sonucunda AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı dile getirildi. Yetkililer, 2026 yılında bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na yalnızca sınırlı sayıda münferit başvuru ulaştığını, kalan sorunların çözümü için temasların sürdüğünü belirtti. AB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda ise Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA