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Bahreyn, İran'a ait çok sayıda İHA'yı hava savunmasıyla imha etti

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Bahreyn, İran'a ait çok sayıda İHA'yı hava savunmasıyla imha etti
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Bahreyn Savunma Kuvvetleri, hava savunmasının İran'a ait çok sayıda İHA'yı hedeflerine ulaşmadan imha ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınarken ülke, Körfez İşbirliği Konseyi ve müttefikleriyle koordinasyon içinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttu.

MANAMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Bahreyn, hava savunma sistemlerinin İran'a ait çok sayıda insansız hava aracını (İHA) hedeflerine ulaşmadan önleyerek imha ettiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri tarafından pazar günü yapılan açıklamada, birliklerin yüksek teyakkuz durumunu koruduğu ve krallığı savunmaya tam anlamıyla hazır olduğu belirtildi.

Açıklama, aynı günün erken saatlerinde vatandaşları olası tehditlere karşı uyarmak için cep telefonlarına gönderilen acil durum bildirimlerinin ardından geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, krallığın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttiği saldırıları kınadı. Bakanlık, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve müttefikleriyle koordinasyon içinde meşru müdafaa ve gerekli tedbirleri alma haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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