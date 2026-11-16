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KKTC Dışişleri, GKRY'de bayrak yakılmasına tepki gösterdi ve Rum liderliğini suçladı

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'de Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. Bakanlık, GKRY Eğitim Bakanlığının yoklama alınmayacağı genelgesinin eylemleri teşvik ettiğini, nefret ve düşmanlığın Rum liderliğince körüklendiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) çeşitli gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki göstererek, iki toplum arasında nefret ve düşmanlığın Rum liderliğince körüklendiğini belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Eğitim Bakanlığının bu gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağını belirten resmi bir genelge yayımlamasının ve eylemleri doğrudan teşvik etmesinin nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamlarınca körüklendiğinin en somut kanıtı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen protesto adı altındaki provokatif eylemlerde bayraklarımızın hedef alınarak yakılması GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha göstermiştir."

Açıklamada, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığı Rum liderliğinin körüklediğine dikkati çekilerek, GKRY'nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin Ada'daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve işbirliği zemini oluşturulmasına yardımcı olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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