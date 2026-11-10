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Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'ye giden dev pandaların ziyaretçilerle buluşmasına sevindi

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Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'ye giden dev pandaların ziyaretçilerle buluşmasına sevindi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye gönderilen dev panda çiftinin geçen hafta ilk kez ziyaretçilerle buluşmasından memnuniyet duydu. Guo, adımın nesli tükenmekte olan türleri koruma kabiliyetini artıracağını ve iki halk arasındaki dostluğu pekiştireceğini söyledi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'den ABD'ye gönderilen yeni dev panda çiftinin kısa süre önce ilk kez ziyaretçileriyle buluşarak ABD halkına neşe kaynağı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eylül ayındaki devlet ziyaretinin ardından ABD'ye gönderilen dev panda çiftinin hayvanat bahçesi ziyaretçileriyle ilk kez buluşmasını değerlendirdi.

Xi, 24 Eylül'de ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde yaptığı açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne bir dev panda çifti göndereceklerini ve pandaların ABD'li ziyaretçilerle buluşacağını duyurmuştu. Ping Ping ve Fu Shuang adlı pandalar 27 Eylül'de ABD'ye ulaşmıştı. Yeni bambulara, bakıcılara ve ortama uyum sağlamaları için bir aydan uzun süre karantinada tutulan dev panda çifti, geçen hafta ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Guo, Çin ve ABD'nin, dev pandaların sağlığı ile güvenliğini, Çin'den sorunsuz şekilde ayrılmalarını ve yeni ortamlarına uyum sağlamalarını güvence altına almak amacıyla uluslararası dev panda koruma işbirliği gereklilikleri ve teknik standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak tüm hazırlıkları yaptığını belirtti.

Sözcü, "Bu yeni işbirliği adımının dev pandalar ile nesli tükenmekte olan diğer türleri koruma kabiliyetini artırmaya, küresel biyoçeşitliliğin korunmasını ilerletmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostluğu daha da pekiştirmeye katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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