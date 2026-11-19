'EN ÖNEMLİ HUSUS, KAMUOYUNA YANSIMAYANLARDIR'

Bakan Fidan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, gün boyunca milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirmelerin samimi bulduğunu belirterek, hem yapılan işlerin takdir edilmesi hem de yapıcı öneriler getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Herkes adına Türkiye'nin dış politikasını temsil ettiğini ve yönettiğini belirten Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Bunu yaparken de en önemli husus, söylediklerimizden ziyade kamuoyuna yansımayanlardır. Burada sadece sizleri bilgilendirmiyorum, bütün dünya kamuoyunu bilgilendiriyorum. Sorduğunuz soruların hepsinin istisnasız büyük bir samimiyetle ve açıklıkla cevaplanıp tartışılması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan'ın uygun görmesi durumunda, sizler de kabul ederseniz gerek ben gerek arkadaşlarım bu soruların hepsine memnuniyetle, istediğiniz ortamda cevap veririz. Ancak burada devletin bütün durduğu pozisyonları, neyi neden yaptığını anlatmam gereken hassas konuları kayda geçirerek bütün dünyaya deklare etmem, verimli dış politikayla çelişen bir durum olur."

'DIŞİŞLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI'NIN GELİRLERİ BANKALARDA BULUNMAKTADIR'

Bakan Fidan, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın elde ettiği gelirlerin nerede durduğu ile ilgili sorulara ilişkin şöyle konuştu:

"Son günlerde gündeme gelen kriz kapsamında herhangi bir fon yatırımı yapılıp yapılmadığı soruldu. Böyle bir şey yok. Arkadaşlarımızdan raporlarımızı aldık. Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın gelirleri bankalarda, kamu bankalarında, döviz ve yerli para hesaplarında bulunmaktadır. Aynı zamanda çok daha önceden Dışişleri mensuplarının kendi aralarında kurduğu bir vakıf var. Personelin kendi aralarında kurduğu bu vakıf, teşkilatla alakalı değil. Oradaki gelirlerle ilgili de arkadaşlarımdan bilgi istedim. Hiçbir gelir oraya yatırılmış değil."

'GÖREVİ TAŞIYABİLECEK BİR YAPIDA OLMAMIZ GEREKİYOR'

Bakan Fidan, kadın diplomatların atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Kritik yerlerde olmadıkları yönünde bir yorum oldu. Süreç içerisinde çok değerli kadın diplomatlarımız yetişti. Benim göreve atanmam, yetişmiş arkadaşlarımızı kritik görevlere getirip değerlendirmemle de eş zamanlı oldu. Görevde olduğum dönemde ilk defa bazı kritik yerlere kadın diplomatlarımızı atadık. Bunların arasında Avrupa Birliği, Roma, Cenevre, Kiev, Avrupa Konseyi ve Madrid var. Kiev çok önemli, çünkü harp bölgesi. Oraya gerçekten bu görevin hakkını verebilecek bir kadın arkadaşımızı gönderdik. Benim yönetim anlayışımda cinsiyete kör bir yönetim anlayışının olması gerekiyor. Burada yeteneğin ve liyakatin esas alınması gerekiyor. Kadın veya erkek olmasından ziyade görevin hakkını veren, yeterliliği olan ve o görevi taşıyabilecek bir yapıda olmamız gerekiyor."

'SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTEREN TEK ÜLKEYİZ'

Bakan Fidan, bazı milletvekillerinin 'Siz niye barışçıl bir politika izlemiyorsunuz? Hep güvenlikçi politika izliyorsunuz' dediklerini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu biraz da ideolojik bir duruş. Ancak genel politikamıza bakmak gerekiyor. Kafkasya'nın istikrarı için hem pozisyon üretiyor, hem de oradaki bütün barış çabalarını destekliyoruz. Karadeniz'deki savaşı bitirmek için başından beri çaba gösteren tek ülkeyiz. Orta Doğu'daki savaşı bitirmek için de çaba gösteriyoruz. Irak ve Suriye'de bulunduğumuz konum itibarıyla çevremizdeki ülkelere kıyasla daha fazla istikrar ve barış getirmek için çalışıyoruz. Bu, güçlü olduğumuz için barış sözümüzün dinlendiği anlamına gelmiyor. Biz güçlü olmasak, zayıf bir ülke olsak ve yeteneklerimiz sınırlı olsa barış talebimiz bu kadar dikkate alınmazdı. Başkalarına zarar verme, fırsatlardan istifade etme ve başka yerlere çökme imkanınız varken bunları yapmıyorsanız, onun yerine daha erdemli, daha iyi, daha kalıcı ve daha insani olanı teklif ediyorsanız, sözünüz o zaman ciddi şekilde dinleniyor."

'GÜVENLİK DAYANIŞMASI İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nda ülkelere yönelik bir saldırganlık veya askeri sözler verildiği yönündeki değerlendirmelere karşı, "Türkiye'de güç kullanımının mevzuatı bellidir. Meclisin buradaki etkisi bellidir. Ordu bir yere gideceği zaman görevi, süresi ve gideceği yer belli olur. Bunun için onay aranır. Meclisten onay verildiği zaman gider, verilmediği zaman gitmez. Mekke Savunma İttifakı da bunun hazırlığını yapan ve çalışmalarını yürüten bir yapıdır. Birbirimize güvenlik dayanışması içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

'YÜZDE 85,4'LÜK BİR SCHENGEN VİZESİ KABUL ORANIMIZ VAR'

Vize konusunda çok şey söylendiğini ifade eden Bakan Fidan şunları anlattı:

"Toplamda başvuru sayısıyla kabul oranına baktığımız zaman 2023, 2024 ve 2025 rakamlarında yüzde 85,4'lük bir Schengen vizesi kabul oranımız var. Yani her 100 başvurudan 85,4'ü kabul ediliyor, yaklaşık 15'i kabul edilmiyor. Randevularda da sıkıntı var, onu düzeltmeye çalışıyorlar. Türkiye'de başvuranların sayısı sürekli artıyor. Bu da iyi bir şey. Vatandaşımız seyahat etmek, iş yapmak ve eğitim almak istiyor. Bu önemli bir durum. Ancak vatandaşlarımız nedense hep Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Dünyanın başka yerleri de var. Singapur, Malezya, Endonezya ve Mekong Yarımadası gibi bölgeler de değerlendirilebilir."

'VİZE SERBESTİSİ ANLAŞMASI, BÜTÇEDEN SONRA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK'

Avrupa'da vize ve göç konusunda tartışmalar olduğunu belirten Bakan Fidan şunları kaydetti:

"Bütün partiler, aşırı sağ partilerin iktidara gelmemesi için göç konusunda bir rekabete girmiş durumdalar. Bundan vize için başvuranlar da etkileniyor. Bu konudaki nihai çözüm, esas itibarıyla Vize Serbestisi Anlaşması'nı hayata geçirmektir. Bu konuda sürdürdüğümüz çalışmada taslak çalışmalarını bitirme aşamasına geldik. Bunu Yüce Meclis'e sunacaktık. Ancak bütçeyi atlattıktan sonra yapılması istendi. İnşallah bütçeden sonra gündeme gelecek."

BÜTÇE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bakan Fidan'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe, komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu 23 Kasım günü saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı