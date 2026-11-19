Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, dünyanın kan ve gözyaşıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Dış politikanın hassas dengede yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, dış politikada herkesin ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na ilgi gösterilmesini istediklerini aktaran Kaya, "Yapılması gereken, D-8 üyesi ülkeler arasında irtibatı geliştirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, dış politikanın uzun vadeli milli çıkarlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada yer aldığının altını çizen Ergun, dış politikanın güçlü vizyona dayanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Ergun, terör örgütlerinin farklı isimler veya siyasi görünümler altında varlıklarını sürdürmesinin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ile sorunların sürdüğünü savunan Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hakları korunmalı, Türkiye'yi ve KKTC'yi dışlayan enerji politikalarına karşı etkili politikalar yürütülmelidir. AB ilişkilerinde ciddi tıkanma vardır. Üyelik süreci fiilen dondurulmuştur, gerçeklik budur. Bu tablo demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmanın Avrupa'daki stratejik ağırlığımızı kullanamamanın sonucudur."

"Güçlü donanmanın yanında güçlü diplomasi de gerekiyor"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Doğu Akdeniz'de enerji ortaklıklarının kurulduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye'nin bulunmadığını dile getiren Türkkan, enerji işbirliğinde Türkiye'nin neden dışarıda tutulduğunun sorgulanmasını istedi. Türkkan, "Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını yok sayan girişimleri kabul etmiyoruz. Mavi vatan, Türkiye'nin ve milletimizin ortak meselesi. Güçlü donanmanın yanında güçlü diplomasi de gerekiyor." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Dışişleri Bakanlığından AB ile ilgili güzel haberler almak istediklerini söyledi.

Dış politikada bütüncül politika yürütülmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Süllü, AB'nin, Türkiye'ye yönelik ön yargıları bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin AB'ye üyelikle ilgili ev ödevlerini yapmadığını" savunan Süllü, Türkiye'nin diğer aday ülkelere uygulanmayan çilelerle karşılaştığını da kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye için bölgesel ittifaklar kurmanın zorunluluğunu belirtti.

İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de birlikte hareket ettiğini aktaran Salıcı, Suriye ile Deniz Yetki Alanları Anlaşması imzalanmasında geç kalınmaması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye yön veren ülke olarak öne çıkmaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, dünyanın rasyonel zeminde ilerlemediğini kaydetti.

Bu yıl 48 ülkede seçim yapılacağını anlatan Özdemir, küresel siyasi ortamda yeni gelişmeler ve değişimler yaşanacağını vurguladı.

Özdemir, derinleşen krizlerin, savaşların ve ihtilafların siyasi karar alıcıları zorladığını belirtti.

Enerji fiyatlarının yükselmesinin küresel enflasyonu körüklediğine işaret eden Özdemir, milli menfaatlerin korunması gerektiğini söyledi.

Dünyanın yeniden şekillendiğine dikkati çeken Özdemir, bölgeselleşmenin artmasının yeni ittifakları meydana getirdiğini dile getirdi.

MHP'li Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye, yön veren, liderlik üstlenen ülke olarak öne çıkmaktadır. Mekke ve Bedir ittifaklarıyla barışın ve istikrarın korunmasına yönelik önemli neticeler aldık. Bu girişimlerin kapsamının genişlemesi ve Kudüs İttifakına dönüşmesi teklif ve hedeflerimiz arasındadır. İslam coğrafyası istikrarsızlaştırma girişimlerinin hedefindedir. Türkiye'nin, 'sorun değil, barış istiyorum' ilkesiyle ittifaklar geliştirmesi gelecek vizyonumuzun gereğidir."

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, siyasi, toplumsal, ekonomik ve bilimsel koşulların stratejik planlanmaya dönüştürülmesinin siyasi sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

Uluslararası ilişkilerde stratejik etkinlik kazanıldığına işaret eden Aydın, yoğun diplomasi trafiğinde Dışişleri Bakanlığının etkin rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin diplomatik görüşmelerinin bölge barışına katkı sunacağını ifade eden Aydın, "Sorunlar sarmalına muhatap bölgemizde Türkiye hariciyesi, ikili ve bölgesel çatışmaların sulhe ermesine ciddi katkılar sunmaktadır." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, iktidar tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) reforma ihtiyaç duyduğunun dile getirildiğini, ancak bu reforma Türkiye'nin nasıl katılacağının anlatılmadığını belirtti.

"Dünya 5'ten büyüktür" denilmesinin yetmediğini, bundan fazlası için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Cupolo, Türkiye'nin, Afrika'daki varlığının sadece askeri varlıktan oluştuğunu savundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, dış politikanın güvenlikçi anlayıştan çıkması gerektiğini belirtti.

Diplomasinin çözüm üretmesinin önemine işaret eden Öztürk, diplomasi alanının genişlemediğini öne sürdü.

Öztürk, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, sorunların çözümüne tarihi bir fırsat sunduğunu aktararak, "Meselelerini çözmüş Türkiye, bölgede de dünyada da öncülük edebilecektir." ifadesini kullandı.

"Herkes catering çalışanı kılığında istihbarat toplar"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, büyükelçiliklere "meslek dışı" atamalar yapıldığını iddia etti.

AK Parti iktidarları öncesinde de meslek dışı büyükelçilik atamaları yapıldığını aktaran Tan, bu durumun geçmiş dönemlerde sadece istisnai uygulandığını dile getirdi.

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Helsinki Büyükelçiliğine atanmasını eleştiren Tan, Koytak'ın görevden alınmasını istedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kökenli bürokratların Bakanlıkta daire başkanlığı görevlerine getirildiğini öne süren Tan, MİT'ten geçiş yapanların Dışişleri Bakanlığına uyum sağlamayacağını, Bakanlıkta yetkin bürokratların bulunduğunu anlattı.

Tan, Dışişleri Bakanlığının çalışma usullerinde bazı değişikliklere gidileceğine dair iddiaların konuşulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İddialara göre temsilciliklerimizdeki aşçılar rahatsızlık yaratıyormuş. Dışarıdan catering hizmeti alınması konuşuluyormuş. Bugün temsilciliklerimizdeki aşçı kadrolarını lağvettiğinizde kendi diplomatik misyonumuzun güvenliğinin nasıl risk altına alınacağının farkında mısınız? Ekvador ve Kolombiya'da helal kesim şöyle dursun domuz eti kullanmayan catering şirketi bulabilecek misiniz? Böyle bir durumda isteyen herkes catering çalışanı kılığında buralara girer, ellerini ve kollarını sallaya sallaya istihbarat toplar."

"Ülkemiz yapıcı bir aktör"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Dışişleri Bakanlığının milleti gururlandıran önemli bir misyon yürüttüğünü belirtti.

Muhalefetin, başarıları gölgelemeye çalıştığını ifade eden Kırkpınar, dünyanın çoklu krizlerin gölgesinde yeniden şekillendiğini vurguladı.

Kırkpınar, Gazze'de ateşkes sürecine rağmen devam eden saldırıların uluslararası sistemin ağır sınavları arasında yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, krizlerin savurduğu değil, krizleri yöneten, müzakere masalarını kuran merkez ülke konumuna yükselmiştir. Diplomatik ağırlığın en somut yansımalarını çok taraflı platformlardaki ev sahipliklerimizle de görüyoruz. Küresel diplomasideki merkez rolümüzü Antalya'da da taçlandırdık. Dünyanın gözü kulağı Antalya'daki COP31'de. Bu dev organizasyonda 180'i aşkın ülkeyi buluşturduk. Antalya Diplomasi Forumu ile küresel diplomanin nabzını tuttuk. Rusya-Ukrayna arasındaki diyaloğu açık tutabilen tek ülke Türkiye'dir. Ülkemiz yapıcı bir aktör olmuştur. Filistinli kardeşlerimizin yanında en gür ses olduk. Bölgemizin güvenliğini dış müdahalelere bırakmadan ortak güvenlik mimarisiyle inşa etmenin en somut örneği Mekke Ortak Savunma Anlaşması'dır. Bu tarihi pakt ile savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı, istihbarat eş güdümü ve terörle mücadelede ortak hareket etmeyi güvence altına alıyoruz."

Komisyonda milletvekilleri, görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA