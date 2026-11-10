KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan üçlü görüşmeye tepki: 'Hükümetin devre dışı bırakılması kabul edilemez'

(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık, "Hükümetimizle herhangi bir istişare veya eşgüdüm sağlanmaksızın Rum liderliği ile mutabakata varıldığı yönündeki açıklamalar ciddi bir kurumsal sorun teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ara bölgede yapılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasındaki üçlü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün ara bölgede gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamaya ilişkin duruşumuz nettir. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığımız çerçevesinde, aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması zaruri görülmüştür: Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk gerçeği tanınmadan; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz garanti altına alınmadan yürütülecek hiçbir temas ve diyalog adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmanın önünü açamaz.

Kıbrıs meselesinin temel sorunu güven yaratıcı önlemlerin eksikliği değil, adadaki egemenlik meselesinin çözülmemiş olmasıdır. Esas siyasi uyuşmazlık ortadayken tali konuların ön plana çıkarılması, sorunun özünü gölgelemektedir. Kıbrıs Türk tarafı için öncelik, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyididir; diğer tüm başlıklar ancak bu temel üzerine inşa edildiği takdirde anlam ve değer kazanacaktır. Bununla birlikte, yapılan açıklamada yer alan hususlara ilişkin olarak Hükümetimizin ciddi çekinceleri bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan sistem başkanlık sistemi değil, parlamenter demokrasiye dayalı bir yönetim modelidir. Bu çerçevede, yeni sınır kapılarının açılması başta olmak üzere Hükümetin yetki alanına giren çeşitli konuları doğrudan ilgilendiren meselelerde, Hükümetimizle herhangi bir istişare veya eşgüdüm sağlanmaksızın Rum liderliği ile mutabakata varıldığı yönündeki açıklamalar ciddi bir kurumsal sorun teşkil etmektedir. Devlet işleyişinin gerektirdiği anayasal sorumluluklar ve yetki paylaşımı gözetilmeksizin ortaya konulan bu yanlış yaklaşımın, Hükümetimiz tarafından benimsenmesi mümkün değildir.

Kıbrıs Türk halkının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli meselelerde, Hükümetimiz ve ilgili kurumlarımızı devre dışı bırakılarak GKRY liderliğiyle mutabakat sağlanması, parlamenter demokratik sistemimizin ruhu ile bağdaşmamaktadır. Özellikle yeni geçiş noktalarının açılması, teknik komitelerin çalışma alanlarının genişletilmesi ve çeşitli siyasi taahhütler içeren konuların, Hükümetin görüşü alınmaksızın uzlaşı sağlanmış gibi kamuoyuna sunulması doğru bir yaklaşım değildir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti açısından yol haritası nettir. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman azınlık statüsüne indirgenmeyi kabul etmeyecek, egemenlik hakkından vazgeçmeyecek ve tüketilmiş çözüm modellerinin peşinden koşmayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, adada ve bölgede istikrarın sağlanması adına iyi niyetli adımlara her zaman açık olmuştur. Anavatan Türkiye'nin de destek verdiği ve BM Genel Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli gündeme getirdiği iki devlet politikasına ters düşecek hiçbir yaklaşımın Hükümetimiz tarafından benimsenmesi söz konusu değildir.

Hükümetimiz bundan sonra da, Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teyidi temelinde yürütülecek her türlü yapıcı diyaloğa açık olmaya devam edecektir. Bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı ve adadaki tüm ilgili tarafları, başarısızlığı ispatlanmış bir modeli yeniden canlandırmaya çalışmak yerine, adadaki mevcut gerçekleri kabul ederek Kıbrıs Türk halkına uygulanan siyasi ve ekonomik izolasyona son verilmesi yönünde gerekli adımları atmaya; ve adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin var olduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA