Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak, bu saldırıların egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bugün gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ülkenin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e yönelik İHA'larla düzenlediği saldırıların en sert ifadelerle kınandığı belirtildi.

İran'ın saldırılarının Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların uluslararası hukuk kurallarını ağır şekilde çiğnediği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın saldırılara devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı ifade edilerek, bu saldırıların gerilimi düşürmeye ve tansiyonu azaltmaya yönelik diplomatik çabaları da sekteye uğrattığının altı çizildi.

Son olarak açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini ve güvenliğini korumak, toprakları ile hayati öneme sahip tesislerini her türlü saldırı ve tehdide karşı savunmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu bildirildi.

İran ordusu, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini ve burada bulunan ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampalarının hedef alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA