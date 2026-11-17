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Katar, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında bugün İran heyetiyle yapılacak görüşmede, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini, ülkesinin arabuluculuk girişimlerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Washington ile Tahran arasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için girişimlerin sürdüğünü belirten Ensari, bugün İran heyetiyle bir görüşme gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ensari, "İranlı müzakerecilerle gelecek saatlerde gerçekleştireceğimiz görüşmede mevcut önerileri ele almayı ve tarafların tutumları arasındaki farklılıkları gidermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Görüşmede, daha önce taraflara sunulan öneriler üzerindeki anlaşmazlıkların azaltılması ve uzlaşıya varılması için çalışılacağını ifade eden Ensari, toplantının nerede yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD ve İran'a itidal çağrısında bulunan Ensari, sahada yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin arabuluculuk çabalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Ensari, "Washington ve Tahran'a gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki krizin uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra küresel gıda güvenliğini ve enerji piyasalarındaki istikrarı da tehdit ettiğine dikkati çeken Ensari, mevcut durumun sürmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı.

Olası bir anlaşmanın bölgesel güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik çabalara da katkı sağlayacağını belirten Ensari, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle krizin ilk gününden bu yana günlük temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması

Türkiye ile Katar arasındaki ortak savunma anlaşmasına dair de Ensari, söz konusu işbirliğinin ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirme ve güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Ensari, anlaşmanın aynı zamanda bölgede karşı karşıya kalınan güvenlik sorunlarına yönelik işbirliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail, Gazze'deki ateşkesi her gün ihlal ediyor"

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin de konuşan Ensari, İsrail'in ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'ye insani yardımların ulaşmadığını, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını ve saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Ensari, ateşkesin tam olarak uygulanması için arabuluculuk girişimlerine devam ettiklerini kaydetti.

Ensari, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü savunarak, bu durumdan yalnızca siyasi kazanç elde etmeye çalışanların fayda sağladığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarının bölgedeki mevcut durumu daha önce görülmemiş ölçüde değiştirdiğini belirten Ensari, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köyleri ve altyapıyı da hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Ensari, Katar'ın İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması ve ihlallerin sona erdirilmesi amacıyla ortaklarıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA