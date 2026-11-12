Çin Dışişleri, ABD ile liderler düzeyinde yakın iletişim sürdürüldüğünü bildirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Çin'in iki ülke liderleri arasındaki temaslar konusunda yakın iletişimi sürdürdüğünü bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD ve Çin liderleri arasındaki temaslara ilişkin açıklamada bulundu. ABD ile Çin'in liderler düzeyindeki temaslar konusunda yakın iletişimde olduğunu belirten Mao Ning, "Çin, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, karşılıklı saygı, adalet ve karşılıklılık ilkeleri temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler geliştirmek için ABD ile çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı