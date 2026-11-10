Çinli ve Pakistanlı astronotlar ilk kez birlikte Shenzhou-24 uçuşu yapacak

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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını savunduklarını, uluslararası uzay işbirliğine aktif olarak katıldıklarını ve dış uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik ettiklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Pakistanlı bir astronotun Shenzhou-24 mürettebatlı uçuş görevine katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu yapılan açıklamada Pakistanlı astronotun uzay görevine yük uzmanı olarak katılacağı, yörüngede kısa süreli bir uçuş gerçekleştirdikten sonra Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya döneceği duyurulmuştu.

Engin evrenin keşfi ve uzayın barışçıl amaçlarla kullanımının insanlığın ortak hedefi olduğunu belirten Guo, bunun tüm halkların refahını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Çin ve Pakistan arasındaki her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığına dikkat çeken Guo, bu görevle ülkenin insanlı uzay programı tarihinde ilk kez Çinli ve yabancı astronotların birlikte uçuş gerçekleştireceğini söyledi.

Bu yılın Çin ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Guo, bu gelişmenin ikili işbirliğinin önemli sonuçlarından biri olduğunu vurguladı.

Guo, "Geleneksel dostluğumuzu ileriye taşımak, uzay ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri yeni seviyelere yükseltmek için Pakistan ile çalışmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua