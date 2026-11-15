Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2017 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

Johnson, görüşme sırasında Lavrov'un kendisini hararetle yanan bir şöminenin hemen yanına oturttuğunu ve çok miktarda alkollü içecek içmeye zorladığını öne sürdü.

Yaşadıklarını Viktorya dönemindeki erkek yatılı okullarında uygulanan cezalara benzeten Johnson, Lavrov için de "iğrenç bir adam" ifadesini kullandı.

ZAHAROVA'DAN YANIT: SÜREKLİ DAHA FAZLASINI İSTEDİ

Johnson'ın açıklamalarına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan yanıt geldi.

Zaharova, eski İngiliz Başbakanı'nın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını savunarak söz konusu görüşmede Johnson'ın kendi isteğiyle içki içtiğini belirtti.

Johnson'ın sürekli daha fazla içki istediğini söyleyen Zaharova, "Hemen önündeki şarabı seçebilirdi. Ama o, gönlünce içmeyi tercih etti. O öğle yemeğini hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

AYNI MASAYA İKİ FARKLI ANLATIM

İki isim arasındaki tartışmanın merkezinde, 2017 yılında gerçekleşen diplomatik görüşmede yaşananlar bulunuyor.

Johnson, Lavrov'un kendisini rahatsız edici koşullarda ağırladığını ve içki içmeye zorladığını savunurken Zaharova, eski İngiliz Başbakanı'nın içki tüketiminde tamamen kendi tercihleriyle hareket ettiğini belirtiyor.

Aradan yıllar geçmesine rağmen yeniden tartışma konusu olan görüşmeye ilişkin tarafların anlatımları birbirinden farklılık gösteriyor.

RUS BASINI DA TARTIŞMAYI HABERLEŞTİRDİ

Rusya merkezli RBC ve Fontanka gazeteleri, 15 Kasım 2026'da Johnson'ın açıklamalarını ve Zaharova'nın yanıtını haberleştirdi.

Tartışmanın yaşandığı görüşme, 22 Aralık 2017'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. O dönemde İngiltere Dışişleri Bakanı olan Johnson, Rusya ile ilişkileri iyileştirmeyi hedefliyordu. Görüşmede İran'ın nükleer programı, Çin ile ilişkiler ve 2018 Dünya Kupası'nın güvenliği gibi konular ele alınmıştı.

Johnson'ın yıllar sonra yeniden anlattığı olayda kimin doğru söylediğine ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor