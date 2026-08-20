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T1 Tramvayı Fındıklı'da Raydan Çıktı

T1 Tramvayı Fındıklı'da Raydan Çıktı
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T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken, tramvay ekiplerin çalışmasıyla tekrar raylara yerleştirilip kaldırıldı. Yaralanan olmazken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı. Tramvaydaki yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yeniden raylara yerleştirilen tramvay bölgeden kaldırıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyoğlu Fındıklı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından tramvayda bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama meydana eldi.

Kazada yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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