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Beyoğlu'nda bankta kalan cep telefonunu alan şüpheli kamerayla yakalanıp tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun alınmasına ilişkin 51 yaşındaki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beyoğlu'nda, bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun alınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun çalındığına yönelik ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin saha çalışmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda cep telefonunu aldığı belirlenen şüpheli M.G. (51) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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