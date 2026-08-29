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Beyoğlu'nda Araçta Uyuyan Kişinin Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Araçta Uyuyan Kişinin Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli N.Y., güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı kameraya yansıyan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beyoğlu'nda park halindeki araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Beyoğlu'nda 6 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçta uyuyan kişinin yanına yanaşan şüpheli, cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Telefonu çalınan kişinin şikayetçi üzerine polis çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

Kimliği tespit edilen N.Y(30) bir gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli N.Y polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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