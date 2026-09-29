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İstanbul'da asayiş için yapılan 'huzur' uygulamasına polis helikopteri destek verdi

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İstanbul'da kent genelinde asayiş için 'huzur' uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçedeki denetimlerde araçlar arandı, kimlikler kontrol edildi; Taksim'de GBT yapılırken polis helikopteri destek verdi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA
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