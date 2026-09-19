Haberler

Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü
Güncelleme:
+35 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYOĞLU’nda 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

Broşür dağıtan kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Camiden çıktı, evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Camiden çıktı, evine giderken kurşunların hedefi oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ünlü isimler hakkında karar verildi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Tekirdağ'da kamyonetin kasasından 19 kaçak göçmen çıktı! Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı

Kamyonetin kasası açıldı! İçeride 3'ü kadın 19 kişi vardı
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Denizler biraz çalkantılı görünüyor

Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor